"Na pewno nie będzie żadnej nowej telewizji". Eksperci studzą nadzieje w sprawie TVP

- Na razie oznacza to, że sięga się do znajomych nazwisk sprzed ośmiu lat - mówi ekspert. - Jaka będzie ta telewizja, zależy od horyzontów intelektualnych demokratycznych polityków, namaszczających wybranków oraz od samych wybranych. Dziennikarstwo, jak wydać po tym wieloletnim złu propagandowym, to nie jest zabawa w układy i sympatie, lecz twarde zasady demokratyczne, niezależność i bezstronność w myśleniu. To także otwartość i znajomość narzędzi do rozumienia treści dziennikarskich i politycznych. A wreszcie: odporność na głupot oraz wiedza, kto naprawdę zna się na mediach i ma dobre cechy charakteru.