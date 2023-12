Zbiorowa euforia. Tak pożegnano rządy PiS w kinie

Impreza w Kinotece okazała się wielkim sukcesem. Było to widać już rano, takie przekonanie umacniało się z każdą kolejną godziną. Można się więc spodziewać, że nie zabraknie chętnych do oglądania obrad sejmowych w takiej formie - wspólnie, na dużym ekranie - w kolejnych dniach. Kinoteka zapowiada, że projekt "Sejm w kinie" potrwa co najmniej do 10 stycznia. Pokazy obrad sejmowych w tym kinie są darmowe.