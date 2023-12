Zwolnili się z pracy, żeby oglądać Sejm w kinie. Sala pęka w szwach

- To rzeczywiście dziwne uczucie, kiedy z czegoś, co było żartem, a może wręcz bzdurą, zrodziło się coś tak bardzo realnego, jak to dzisiejsze wydarzenie - komentował na gorąco Michał Marszał, dziennikarz i satyryk, pomysłodawca imprezy w Kinotece. - Cieszę się, że to się udało i mogę obiecać, że postaram się tworzyć w przyszłości więcej tego typu sytuacji. Bardzo lubię, kiedy świat realny przeplata się z wirtualnym. Publikowanie "storików" na moim kanale może być dziś problemem, bo przecież nie wypada wyciągać telefonu w kinie. Muszę coś wymyślić, będę się pewnie chował pod marynarka.