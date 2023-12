TVP przeprasza fotografa. "Trzeba chodzić do sądu, żeby pokazać, że nie są bezkarni"

Wiedziałem, że to moje zdjęcie, bo to bardzo charakterystyczna sesja Kulczyka - mam wrażenie, że on rzadko pozował. Na zrobienie tych zdjęć miałem kilka minut z Kulczykiem na planie. Jak robiłem właśnie to zdjęcie, popatrzył na mnie, uśmiechnął się i powiedział "nich pan się postara, od tego zależy moje powodzenie u kobiet". Rozbawiło mnie to.