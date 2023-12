Jest nową gwiazda TVP. "Zawsze była niezwykle zdeterminowana"

Skargę do REM złożył rzecznik prasowy prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, Marcin Masłowski. Zarzucił dziennikarce, że cytowała wypowiedzi osób przedstawionych w materiale jako działaczy społecznych, gdy w rzeczywistości byli to politycy - Wojciech Bednarek, były działacz Platformy Obywatelskiej i Agnieszka Wojciechowska von Heukelom, posłanka na sejm X kadencji. Anonimowy rozmówca wyznał Wirtualnym Mediom, że "Monika Borkowska zawsze była niezwykle zdeterminowana, by poświęcić wszystko dla kariery".