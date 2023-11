Prowadząca zażądała przeprosin od posłanki KO. "To manipulacja"

Karolina Pawliczak naciski Borkowskiej uznała za przekroczenie pewnej granicy. – Pani redaktor, proszę nie manipulować moją wypowiedzią, bo to, co mówiłam, nie było bezpośrednim zwrotem do osób chorych. To była wasza manipulacja. Niszczenie państwa, korupcja, afery — to wszystko trzeba wyciąć, usunąć. Czy pani nie rozumie przenośni i pewnej metafory tego, co działo się w naszym państwie za kadencji PiS-u? – broniła się posłanka. – Żeby była jasność: (...) ta wypowiedź nigdy nie miała takiego celu, żeby dotknąć osoby chore – dopowiedziała kobieta.