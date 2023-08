Skandaliczne sceny w TVP Info. To była rozmowa czy przesłuchanie?

Monika Borkowska do zespołu informacyjnego TVP dołączyła w czerwcu tego roku. Na co dzień jest związana z łódzkim oddziałem telewizji publicznej. Borkowską można zobaczyć w "Wiadomościach" TVP oraz na antenie TVP Info w programach "Za czy przeciw" czy "Minęła 9". To właśnie w tym ostatnim doszło do nieprzyjemnej sytuacji z udziałem zaproszonego do studia gościa.