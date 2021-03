Wszystko jasne! Ogłoszono, kto jedzie na Eurowizję

65. Konkurs Piosenki Eurowizji tuż tuż. 18 i 20 maja odbędą się półfinały (w drugim wystąpi reprezentant Polski), a 22 maja finał muzycznego plebiscytu, którego gospodarzem w tym roku jest Holandia. Większość uczestników Eurowizji przedstawiło swoich reprezentantów już w grudniu ubiegłego roku. Telewizja Polska czekała z tym do dziś. Nazwisko reprezentanta i piosenkę, z którą pojedzie do Rotterdamu, poznaliśmy w piątkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" . Artystę ogłosił Mateusz Szymkowiak.

- Mam nadzieję, że państwu spodoba się ten utwór, że spodoba się całej Europie (...). To światowa premiera tego utworu "The Ride" - zapowiedział utwór, który wykonuje Rafał Brzozowski.

Potwierdziły się tym samym doniesienia serwisu Plotek, który kilka dni temu ujawnił, że to Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę. Na początku marca wokalista był widziany na planie zdjęciowym w Warszawie, gdzie według źródła portalu nagrywany był teledysk promujący eurowizyjną piosenkę. Przy wyborze Brzozowskiego, poza wokalnymi umiejętnościami, nie bez znaczenia była też ponoć sympatia, jaką cieszy się wśród władz TVP .

"Rafał Brzozowski był naturalnym kandydatem, ponieważ kiedyś otarł się o zwycięstwo w preselekcjach i o mały włos nie wyleciał do Kijowa, by reprezentować nasz kraj na Eurowizji w 2017 roku. Szefostwo bardzo go lubi i mocno wierzy, że jego talent przekona również świat" - twierdził informator Plotka.