Telekamery 2021. Nagroda dla TVP i podziękowania dla "Wiadomości"

Tegoroczna gala Telekamer odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Podobnie jak w ubiegłym roku imprezę pokazała telewizja TV Puls. To właśnie ze względu na ogromne zainteresowanie widzów zeszłoroczną edycją także w tym roku - mimo pandemii - zdecydowano się na organizację imprezy i jej transmisję. Gospodarzami wieczoru byli Kacper Kuszewski i Katarzyna Zielińska , którzy poprowadzili galę w zachowawczy sposób, nie zaskakując niestety widzów błyskotliwym humorem. Spotkanie z widzami i publicznością zaczęli od wyjaśnień i zapewnień, że gala odbyła się z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Wszystkie zgromadzone na sali osoby zostały poddane testom na obecność koronawirusa i jak zapewnił prowadzący, są zdrowe.

Następnie zaprezentowano laureatów pierwszych czterech kategorii najlepszy juror (Cleo), program rozrywkowy ("Nasz nowy dom"), osobowość telewizyjna (Przemysław Kossakowski) i prezenter informacji (Piotr Kraśko). To właśnie przy okazji tej ostatniej kategorii zarówno wręczający statuetkę Maciej Orłoś, jak i zwycięzca Piotr Kraśko pozwolili sobie na polityczne złośliwości. Były gospodarz "Teleexpressu" nie omieszkał zadrwić z TVP. Piotr Kraśko, od kilku lat na pokładzie TVN, zrobił zaś wyraźną aluzję do PiS, nazywając swoje przejście do TVN "dobrą zmianą".