Piotr Kraśko z Telekamerą. Rozbrajająca przemowa

Telekamery to jedne z najbardziej prestiżowych nagród w polskim przemyśle rozrywkowym. Z pewnością to szczególnie ważna nagroda dla wszystkich, którzy życie zawodowe wiążą z telewizją: dla dziennikarzy, prezenterów, aktorów czy jurorów. Wyróżnienie Telekamerą to wyjątkowe docenienie wysiłku, który na co dzień wkładają w swoją pracę.