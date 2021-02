Piotr Kraśko o wywiadach w "Faktach". Mówi, kogo chciałby zaprosić

Byli za to Paulina Krupińska i Marcin Prokop w studiu zaaranżowanym na przytulny salon i gwiazdy stacji, zasiadające przy nich na kanapie lub łączące się z nimi na ekranie. W ten oto sposób zaprezentowano nowości, takie jak serial "Tajemnica zawodowa" czy program "Power Couple" oraz nowe sezony dobrze znanych i lubianych formatów, jak "Kuchenne rewolucje" czy "Kuba Wojewódzki" .

Piotr Kraśko: "Telewizja dzieli się na dobrą i złą"

Pełnej prezentacji ramówki nie byłoby jednak bez prezentacji tego, co do zaoferowania w nadchodzącym sezonie mają programy i kanały informacyjne. Jako ich reprezentant pojawił się Piotr Kraśko. Podkreślił, że siłą serwisów informacyjnych jest doświadczona i kompetentna ekipa, bez której tych programów by nie było i która codziennie dostarcza widzom najświeższych wieści z kraju i ze świata.