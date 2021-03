Izabella Krzan ma swoje pięć minut. "Rodzina nie cierpi przez moją karierę"

Potencjał Krzan został też szybko dostrzeżony. Modelka zaczęła współprowadzić wakacyjne, a później sylwestrowe koncerty, była też gospodynią innych okolicznościowych imprez w TVP. Pokazała, że równie dobrze co we wcześniej przygotowywanych programach, odnajduje się w show nadawanym na żywo.

Izabella Krzan o Kole Fortuny: Magda Masny to legenda!

Być może to właśnie dlatego właśnie ją wybrano jako następczynię Marzeny Rogalskiej w "Pytaniu na śniadanie", gdzie tworzy duet m.in. z Tomaszem Kammelem. Dołączenie do obsady prowadzących porannego pasma to niewątpliwie nobilitacja, ale to nie wszystko. W ostatnim czasie Krzan dołączyła też do ekipy rozrywkowego show "To był rok!". Niewątpliwie będzie mogła liczyć też na angaż w kanale TVP Kobieta, w którego spocie zresztą wystąpiła.