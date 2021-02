Krzan wypowiedziała się na temat Rogalskiej. Sprawę widzi jasno

Nowe twarze TVP

Wyznała też, że nigdy nie próbowałaby zastąpić Rogalskiej. – Nie mam takiego doświadczenia i nie mam takiej wiedzy. Nigdy nie będę tego ukrywać, bo wszyscy to wiemy doskonale. To jest ikona dziennikarstwa, która ma przeogromną wiedzę we wszystkim. Mi jako 26-latce jeszcze wiele lat zajmie, by choć trochę być elokwentną, jak jest Rogalska. Kreuję swoją postać i mam nadzieję, że wzbudzę jakieś przyjemne odczucia u widzów – wytłumaczyła. Trzeba przyznać, że 26-latka wykazała się godną pochwały pokorą.