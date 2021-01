Hanna Lis skwitowała ostre słowa Ogórek. "Ma zdecydowanie zbyt wysokie mniemanie o sobie"

Hanna Lis to osoba, która jest mocno aktywna w mediach społecznościowych. Przede wszystkim udziela się jako komentatorka spraw polityczno-społecznych. Wystarczy pobieżnie prześledzić jej konto na Twitterze, by dostrzec m.in. ostrą krytykę obozu rządzącego. Lis wbiła ostatnio szpilę Michałowi Kolanko, dziennikarzowi "Rzeczpospolitej", który napisał ironiczny wpis o Krystynie Jandzie i szczepieniach gwiazd .

Komentarz Lis nie spodobał się Magdalenie Ogórek, która w programie "W tyle wizji" bezpardonowo ją skrytykowała. Oceniła jej zachowanie jako "obrzydliwe" i stwierdziła, że lepiej by było, gdyby Lis wzięła się za gotowanie, niż rozmawianie z ludźmi. Oskarżyła ją przy okazji o stalking (nękanie, prześladowanie). – Pani Hania mnie stalkowała na Instagramie w taki sposób, że mnie tam podglądała cały czas i potem donosiła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o tym, co tam ta Ogórek robi. To dziwna cecha charakteru, donosić tak na kogoś... zadawać sobie tyle trudu – powiedziała.