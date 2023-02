Efekt Miszczaka, czyli uboga wiosna w TVN i urodzaj w Polsacie

Co zabrał ze sobą Miszczak?

To wielkie medialne wydarzenie Polsatu, będące zarazem powitaniem nowego szefa, wyraźnie kontrastuje z tym, co pozostawił on po sobie w TVN. Wygląda na to, że Edward Miszczak zabrał stamtąd nie tylko bezcenne doświadczenie i pomysły na sukces w coraz trudniejszych telewizyjnych realiach, ale też odebrał TVN przebojowość i pewność siebie. Jak mogliby powiedzieć złośliwi, dawny dyrektor odchodząc z Wiertniczej, zabrał nawet tradycję konferencyjnych ramówek, którą tym razem odpuściło sobie TVN.