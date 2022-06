"Sługa narodu" nabiera kształtów. Polsat kompletuje obsadę

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie również rekordy popularności biją wszelkiego rodzaju materiały dokumentujące to, co robił Zełenski przed tym, jak został prezydentem. Największym zainteresowaniem cieszy się właśnie "Sługa narodu", który już przed kilkoma laty był hitem Netfliksa. Niestety, nie był dostępny dla polskich widzów (obejrzeć go można było za to m.in. na YouTube).