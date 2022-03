Prezydent Ukrainy grał w serialu ośmieszającym polityków. To prawdziwy hit

O Wołodymirze Zełenskim pisze dziś cały świat. Po tym, jak stanął do walki po inwazji rosyjskich wojsk na Ukrainę, maluje się go jako bohatera. Zełenski od kilku dni udowadnia, że jest silnym liderem, który – choć mógł – nie uciekł z kraju ogarniętego wojną. Tweetuje, nagrywa filmy z bombardowanego Kijowa, występuje przed kamerami, cały czas działa. Oczy świata są skierowane na ukraińskiego polityka, więc nie trzeba było długo czekać na to, by internauci przypomnieli jego występy jako komika czy w "Tańcu z gwiazdami".