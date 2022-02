Jak rosyjskie media zakłamują wojnę. "Niesiemy gołąbka pokoju w ukraiński dom"

Rosjanie przedstawiają tę wojnę jako niesienie pokoju. Ich hasło to "światu pokój" – miru mir. Przy czym sami mówią, że jest to "pokój zaprowadzony przymusowo". Mówią: niesiemy gołąbka pokoju w ukraiński dom, a jednocześnie bombardują Ukrainę rakietami Smiercz. "Celem naszej operacji wojskowej jest wstrzymanie ognia" – mówią. Trudno to oceniać w jakichkolwiek racjonalnych kategoriach. Z taką propagandą jeszcze nie mieliśmy do czynienia.