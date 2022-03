Co oglądają Rosjanie? Filmy o wojnie i ostra propaganda. Przyjrzeli się ramówce

Trwa szósty dzień wojny w Ukrainie. Przypomnijmy, że wojska rosyjskie najechały sąsiada w czwartek o godzinie 3.45. Jak poinformowały w poniedziałek 28 lutego ukraińskie władze, od tego czasu rosyjski okupant przeprowadził 56 uderzeń rakietowych i wysłał 113 pocisków manewrujących. "The New York Times" pisze o prawie milionie Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do ucieczki ze swojego kraju. Pełną relację na żywo możecie śledzić w liveblogu WP Wiadomości.