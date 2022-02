Zamiast kanału, czarne plansze. I komunikat dla widzów

24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę. W wielu miastach słychać było wybuchy, zawyły syreny alarmowe. Rosjanie zaatakowali m.in. lotniska i infrastrukturę wojskową - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski, który ogłosił stan wojenny na terenie całej Ukrainy. W stolicy i we Lwowie władze ogłosiły w piątek alarm przeciwlotniczy i wezwały mieszkańców do udania się do najbliższych schronów. Pełną relację z wydarzeń można śledzić w liveblogu WP Wiadomości.