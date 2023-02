Losy Dody są już przesądzone. Miszczak wyjaśnił, dlaczego

Według doniesień tabloidów, na gwiazdy współpracujące dotąd bez przeszkód z Polsatem padł ponoć blady strach, choć Edward Miszczak uspokaja, że bardziej niż zwalnianie interesuje go "przywracanie" (w rozmowie z Onetem powołał się na przykład wspomnianego Rocka, który to "za jego sprawą" wrócił do telewizji). Wielu zastanawiało się zapewne, jaki los spotka Dodę, która w ostatnich latach jeszcze mocniej związała się z Polsatem, a jak wiadomo, w TVN była persona non grata za sprawą konfliktu z Agnieszką Woźniak-Starak.