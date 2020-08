"Dzień Dobry TVN": Woźniak-Starak i Drzyzga zastąpią Rusin i Kraśkę. Co na to widzowie?

W "Dzień Dobry TVN" ostatnio zaszło sporo zmian. Najpierw Piotr Kraśko przeniósł się z programu śniadaniowego do "Faktów", później z pracy zrezygnowała Kinga Rusin. Szef stacji musiał więc znaleźć kogoś na miejsce tej dwójki. W ostatnią niedzielę wakacji ogłosił swoją decyzję widzom.

Edward Miszczak gościł w weekendowym wydaniu "Dzień Dobry TVN". Opowiedział o nowościach, które widzowie będą oglądać już od września, jednak nie zapowiedź seriali była tym, na co czekali fani stacji. Miszczak ogłosił, kto zastąpi Piotra Kraśkę i Kingę Rusin w roli prowadzących program śniadaniowy. Na słowach się nie skończyło. Ku zaskoczeniu wszystkich nagle do studia weszły nowe gospodynie lubianego show. Miszczak postawił bowiem, nie, jak dotychczas, na parę mieszaną, a kobiecy duet.

W jego skład weszły Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga. Pierwsza z dziennikarek udziałem w "Dzień Dobry TVN" wróci do pracy po rocznej przerwie spowodowanej prywatnym dramatem. W sierpniu 2019 r. jej mąż, Piotr Woźniak-Starak, zginął tragicznie w wypadku na jeziorze. Starak jakiś czas temu zaczęła prowadzić audycje radiowe, ale jej żywioł to telewizja. Teraz nadarzyła się okazja do spektakularnego powrotu. Czy poradzi sobie w show na żywo?

Będzie miała pomoc i wsparcie dojrzałej koleżanki po fachu. Ewa Drzyzga jest specjalistką od rozmów z gośćmi, szczególnie gdy poruszane są tematy lifestyle'owe oraz zdrowotne. To ona przecież od 2000 r. prowadziła "Rozmowy w toku". Program miał duże grono odbiorców i wiernych fanów. Zniknął z anteny w 2016 r., a Drzyzga niedługo potem dostała pracę przy "36,6" - talk-show medycznym.

Obie gwiazdy telewizji są zachwycone szansą na powrót - Woźniak-Starak do telewizji w ogóle, a Drzyzga do głównego kanału. Wiadomo już, że dziennikarki zadebiutują w "Dzień Dobry TVN" 14 września.

Jak na nowe prowadzące zareagowali widzowie? Na Facebooku pod wpisem "DDTVN" na temat nowych gospodyń programu natychmiast zaroiło się od komentarzy. Fani przeważnie są zadowoleni z wyboru Miszczaka, choć niektórzy uważają, że to nie czas i nie miejsce na powrót Agnieszki Woźniak-Starak.

Oto wybrane komentarze na tak:

"Bardzo dobry pomysł! Jestem ciekawa. Cieszę się, że Agnieszka wróciła i uwielbiam Ewę!", "Zaskoczenie! Uważam, że to świetny duet", "Myślę, że to będzie świetny duet. Pani Ewa Drzyzga jest ciepła i wrażliwą osobą, taki magnes co przyciąga ludzi. A Agnieszka jest młodsza, wrażliwa", "Najlepszy duet!", "Pani Agnieszka super powrót... Obie Panie to świetny pomysł", "Świetny duet, trafiony w dyszkę. Obie Panie mają duże doświadczenie dziennikarskie".

A to część komentarzy na nie:

"Lubię Agnieszkę, ale nie nadaje się do telewizji śniadaniowej tak samo jak nie nadawała się Jolanta Pieńkowska", "To są super dziennikarki, ale osobno. Będą spięcia na bank i wchodzenie sobie w słowo. Bez sensu wybór", "Myślałem, że zniknie już na stałe z TV... Dramat", "Agnieszka super, ale pani Ewa ma niestety zły nawyk z 'Rozmów w toku' wtrącania się w wypowiedzi gości. Słabo", "Ewa ok, ta druga nie nie nie", "Nieeeee".

Internautów zaskoczył zwłaszcza fakt powrotu do telewizji Agnieszki Woźniak-Starak. Niektórzy sądzili, że po stracie męża dziennikarka odejdzie ze świata mediów. Stało się jednak inaczej. Część widzów nie uważa, by prowadząca show "Big Brother" sprostała wyzwaniom telewizji śniadaniowej.

Co wy sądzicie?

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

DDTVN Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak (DDTVN)