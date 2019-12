TVN musi zapłacić karę za "Rozmowy w toku". Sąd Najwyższy odrzucił kasację

TVN poniesie karę za emisję kilku kontrowersyjnych odcinków “Rozmów w toku”. Sąd Najwyższy oddalił ich skargę kasacyjną.



Był to efekt skarg widzów po zobaczeniu odcinków "Po co talent, po co szkoła – ja pozować będę goła!", "Jak imprezuje ćpunka z gimnazjum?", "Na randkach spotykam samych zboczeńców!" oraz "Popatrz na mnie! Widzisz przed sobą pustaka?".