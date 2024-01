Dzieje się w "Tańcu z gwiazdami". Kto poprowadzi show?

"'Taniec z Gwiazdami" to program, który pokochałam całym sercem – najpierw jako tancerka, później, po latach, jako prowadząca. Nadszedł jednak taki moment mojego życia, że nie mam w sobie przestrzeni na prowadzenie największego i najważniejszego programu rozrywkowego w Polsce. Teraz potrzebuję czasu i spokoju, mam jednak nadzieję, że niebawem znajdę w sobie siłę, żeby wrócić do Was z nowymi projektami. Dziękuję stacji Polsat za zrozumienie i wsparcie, które otrzymałam w związku z moją decyzją" – napisała ekspertka ślubna, znana z prowadzenia programów i kanału youtubowego o tej tematyce. Być może potrzeba wyciszenia związana jest ze śmiercią mamy, z którą gwiazda niedawno musiała się zmierzyć.