A jednak! Będzie szósty sezon "The Crown"

"The Crown" to jedna z najchętniej oglądanych produkcji oryginalnych Netfliksa. To opowieść biograficzna o życiu Elżbiety II, śledząca jej losy i jej rodziny od najmłodszych lat monarchini. W pierwszym sezonie widzimy koronację Elżbiety, w drugim jej zmagania w małżeństwie. Przed trzecią serią serialu twórcy wymienili całą obsadę. Brawurowo wcielającą się w postać królowej Claire Foy zastąpiła oscarowa aktorka, Olivia Colman.