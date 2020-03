"The Crown": Emma Corrin niczym prawdziwa księżna Diana!

Od kwietnia 2019 roku wiemy, że w czwartym sezonie hitowej produkcji Netfliksa "The Crown" poznamy postać księżnej Diany. Ma ją zagrać mało jeszcze znana aktorka, Emma Corrin. Co chwila do mediów dostają się zdjęcia z planu, na których widzimy młodą aktorkę w kostiumach i charakteryzacji.