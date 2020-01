3 sezon "The Crown" Netfliksa obejrzało ponad 23 miliony widzów!

A jak podaje "Daily Mail", minimum 73 miliony gospodarstw domowych włączyło serial "The Crown" od 2016 roku, gdy wystartował z pierwszym sezonem.

"Daily Mail" nie podaje źródła danych, wiadomo, że telewizyjny gigant nigdy nie upublicznia wyników oglądalności konkretnych tytułów. Według serwisu jedynym tytułem, który pokonał "The Crown" jest popularny także w Polsce "Orange is the new black".