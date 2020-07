Wiadomo, kto zastąpi Helenę Bonham Carter w "The Crown". Zagra księżniczkę Małgorzatę

Czwarty sezon hitowej produkcji Netfliksa " The Crown " pojawić ma się na platformie już pod koniec 2020 r. Tymczasem już kompletowana jest obsada piątego, ostatniego sezonu. Produkcja Netfliksa przedstawia losy brytyjskiej rodziny królewskiej, która budzi zainteresowanie na całym świecie.

"The Crown" 3 Netfliksa. Helena Bonham Carter o tym, jak rozmawiała z księżniczką przez medium

W czwartym sezonie "The Crown" zostaną pokazane wydarzenia z lat 70. i 80. 5. ma skupić się na latach 90. W obsadzie pojawi się Lesley Manville. 64-letnia aktorka wcieli się w postać księżnej Małgorzaty. Ma zagrać młodszą siostrę królowej Elżbiety w "najmroczniejszym okresie jej życia". W rolę młodszej Małgorzaty wcielały się wcześniej Vanessa Kirby i Helena Bonham Carter . Tę ostatnią zobaczymy jeszcze w czwartym sezonie.

"The Crown" to jedna z najchętniej oglądanych produkcji oryginalnych Netfliksa. To opowieść biograficzna o życiu Elżbiety II, śledząca jej losy i jej rodziny od najmłodszych lat monarchini. W pierwszym sezonie widzimy koronację Elżbiety, w drugim jej zmagania w małżeństwie. Przed trzecią serią serialu twórcy wymienili całą obsadę. Brawurowo wcielającą się w postać królowej Claire Foy zastąpiła oscarowa aktorka, Olivia Colman.