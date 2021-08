Finał "40 kontra 20". Kochanek żonglował uczuciami kilku kobiet. Na koniec z niego zadrwiono

- To, co się wydarzyło, jest idealnym podsumowaniem twojego zachowania w stosunku do mnie - zaczęła studentka prawa. - Od początku dawałeś mi sygnały, nie wiem, czy świadomie. Wszystko, co robiłam, robiłam zgodnie ze swoimi uczuciami. Każdy gest i słowo. A ty chyba nie do końca - dodała.