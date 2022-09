Zwano go nawet Wallenrodem. Czy Ziemiec straci resztę szacunku w środowisku?

I zaraz po studiach udało mu się ją zdobyć - trafił od razu na najwyższą możliwą wówczas półkę: do Trójki. Przez prawie dekadę prowadził tam popularny program "Zapraszamy do Trójki", co spowodowało, że jego głos stał się znany w wielu polskich domach. Ciągnęło go do telewizji i szybko okazało się, że znakomicie radzi sobie przed kamerą. Zaczynał w pierwszym polskim całodobowym kanale informacyjnym, TVN24, do którego trafił prawie na samym początku działalności - w pierwszych miesiącach nowego wieku. Prowadził tam serwisy informacyjne i programy komentatorskie i publicystyczne.