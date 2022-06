Krzysztof Ziemiec przeżył potworny wypadek. Uratował od śmierci żonę i trójkę dzieci

Do pożaru doszło w czasach, gdy Ziemiec od kilku lat był prezenterem Telewizji Polskiej. Wcześniej pracował w TVN24, dokąd trafił z radiowej Trójki. To właśnie radio było jego pierwszą miłością i spełnieniem marzeń o zawodzie dziennikarza. W czasach studenckich chciał bowiem iść w ślady ojca inżyniera (matka jest stomatologiem). Ale po zdobyciu wykształcenia jako specjalista od budowy wodociągów i oczyszczania wody, poszedł na dziennikarskie studia podyplomowe i w 1994 r. trafił na staż do Trójki.