Krzysztof Ziemiec złamał zasady etyki? Jest komentarz TVP

Autorami raportu o stratach wojennych są prof. Konrad Wnęk z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Paweł Baranowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Według ich wyliczeń suma strat Polski to 6 bln 200 mld zł. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego "to kwota do udźwignięcia przez niemiecką gospodarkę", dlatego polski rząd zamierza domagać się reparacji.