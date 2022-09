Nie tylko Krzysztof Ziemiec. Dziennikarze jako konferansjerzy PiS

Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich konferansjerem PiS

Niemniejsze oburzenie wywołał Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który w 2012 r. poprowadził dwie partyjne konferencje Prawa i Sprawiedliwości. Spotkało się to z krytyką m.in. kilkudziesięciu członków SDP, którzy wezwali go do ustąpienia z funkcji prezesa.