Znów ośmieszył TVP. Gość "Minęła dwudziesta" nie zamierzał się hamować

Wielki Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy gościł w TVP od 1993 do 2016 r. W 2017 r. WOŚP przeniosło się do TVN, za to publiczny nadawca albo nie wspomina o akcji, albo próbuje zatuszować jej obecność. Wszyscy na pewno pamiętamy wypikselowane serduszka w materiałach TVP oraz zwolnienie pogodynki, która takowe miała przyklejone na wizji.