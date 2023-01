Prawie trzy minuty. Tak Polsat podsumował finał WOŚP

Na antenie wspomniano też o nietypowych akcjach, które zachęcały do przyłączenia się do zbiórki WOŚP m.in. podczas zlotu starych samochodów w Krakowie, układania największych puzzli świata w Muzeum Narodowym we Wrocławiu czy podczas wizyty alpinistów przebranych za superbohaterów w dziecięcym szpitalu w Koszalinie.