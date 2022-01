Kiedyś wymazali serduszko. A teraz? TVP Info zaskoczyło

Tegoroczny finał WOŚP trwa w najlepsze i do godziny 16 zebrano ponad 60 mln zł. Impreza trwa, sporo pisze się o niej w mediach społecznościowych, a wejścia ze studia WOŚP można oglądać na bieżąco na kanałach TVN. W tym czasie mówi się sporo o tym, jak TVP relacjonuje to wydarzenie. Transmisje z Finałów nadawane były od 1993 do 2016 r. na antenach TVP. Natomiast publiczny nadawca był przez ostatnie lata krytykowany za pomijanie imprezy lub wymazywanie czerwonych serduszek, charakterystycznych dla Orkiestry Owsiaka.