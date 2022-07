Robert Kwiatkowski zmiażdżył TVP na wizji. "To było spontaniczne"

Nie chce oczywiście wypowiadać się za nich, bo nie wiem, co tak naprawdę myślą. Dwie rzeczy są pewne. Po pierwsze - nie wracali już do tematu Tuska i telewizji, tak jakby uznali, że nie ma się o co kłócić. A może wręcz w jakimś sensie akceptowali to, co powiedziałem. Z drugiej jednak strony, osoby związane z tą partią publicznie zawsze prezentują zupełnie inne podejście, całkowicie zgodne z "przekazem dnia" z partyjnej centrali. Jeszcze nie spotkałem polityków PiS, którzy się publicznie z nim nie zgadzali, albo chociaż poddawali go w wątpliwość. Nie znam żadnej innej partii, której członkowie są tak zdyscyplinowani i karni pod tym względem. W praktyce i na co dzień to trochę śmieszne, ale też trochę straszne.