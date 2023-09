Znana twarz w "The Voice of Poland". Daniel Borzewski nie jest telewizyjnym debiutantem

W najbliższym odcinku 14. edycji "The Voice of Poland" widzowie zobaczą ostatnie już "Przesłuchania w Ciemno". Wśród tych, którzy powalczą o przychylność trenerów, znajdzie się m.in. 27-letni Daniel Borzewski z Warszawy. Co ciekawe, uczestnik muzycznego show telewizyjnej Dwójki może się pochwalić tytułem najpiękniejszego mężczyzny w Polsce, który zdobył w 2019 roku.