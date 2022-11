"The Voice of Poland". Finalistka pomyliła tekst przeboju Violetty Villas. Taka wpadka i nikt się nie zorientował?

O pomyłce, jaką wyśpiewała Ewelina Gancewska, nikt się nie zająknął, ona też nic nie dała po sobie poznać, ale co bardziej uważni widzowie ją wyłapali i dali znać w komentarzach w sieci. Gdy finalistka wyszła na scenę, by wykonać hit Violetty Villas "Do ciebie mamo" ("List do matki"), trema zrobiła swoje.