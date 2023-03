Jerzy Kryszak u Kuby Wojewódzkiego. Krótko podsumował Agatę Dudę

Wiosną ubiegłego roku Jerzy Kryszak pojawił się w podcaście Kuby Wojewódzkiego, a teraz dziennikarz zaprosił go do swojego programu w TVN. Zapytał go m.in. o to, czy Kryszak, dawniej częsty gość TVP i symbol satyrycznego programu "Polskie zoo", jest jeszcze zapraszany do telewizji publicznej. Aktor i kabareciarz odpowiedział krótko.