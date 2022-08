Jerzy Kryszak kpi z klubu milionerów PiS. "Do końca roku będzie ich sto!"

- Z ludźmi idzie im świetnie, natomiast co się wezmą za zwierzynę, to jakaś du.. wychodzi. Najpierw chcieli dziki wystrzelać, to im pouciekały. Piątka Kaczyńskiemu nie wyszła, oparła się o klatki. Konie na kolanach w Janowie, ryby na grzbiecie. Co z ptakami? Dzisiaj widziałem, że bociany się zbierają. No i mają szczęście. Pakować się i nie wracać! - kpił Jerzy Kryszak.