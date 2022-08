Okrutny żart z Czarnka. TVN nie pokazał tego na żywo

Czy to właśnie dlatego TVN postanowił nie nadawać na żywo ostatniego dnia Top of The Top Sopot Festival? Transmisja ukaże się z prawie dwutygodniowym opóźnieniem, co każe podejrzewać, że niektóre fragmenty zostaną wycięte. Być może stacja obawiała się, że zaproszeni goście za bardzo uderzą w polityczne tony, mimo że to komentatorzy "Szkła kontaktowego" jak zwykle kładli największy nacisk na obśmianie bieżących wydarzeń. Satyryczny eksperyment trzeba jednak uznać za udany i oby widzowie TVN mogli się o tym przekonać w pełnej krasie.