Zaskakujący finał małżeństwa Izy i Kamila. A miało być tak pięknie

Pojawiają się poważne problemy

W finałowym odcinku najpierw pokazano, że Iza i Kamil zgodnie postanowili pozostać w związku małżeńskim. Byli tak wdzięczni ekspertom, którzy zaaranżowali ich ślub, że podarowali im drobne upominki. Po miesiącu kamery wróciły do nich, sprawdzić, jak rozwija się ich relacja. To, co przede wszystkim powiedziała 35-latka, mogło być dla widzów zaskoczeniem.