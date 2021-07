Powrócili do serialowego Rancza. "Łza się w oku kręci"

"Podróż sentymentalna po 5 latach z Panią Anią i Panem Remigiuszem. To właśnie ta wspaniała para wygrała licytację w ramach WOŚP - wycieczkę do JERUZALA w różne miejsca planu serialu Ranczo. Spotkaliśmy tam fanów z całej Polski, cóż łza się w oku kręci. To był wspaniały czas!" - zrelacjonowała aktorka. Zobaczcie, jakie punkty znane z serialu "Ranczo" odwiedzili.