Będzie ciąg dalszy "Rancza". Nie obejdzie się bez zaskoczeń

Informację o przymiarkach do kolejnej odsłony "Rancza" podał serwis Wirtualne Media. Potwierdził ją Maciej Strzembosz, producent serialu. Rozmowy z Telewizją Polską trwają, a zdjęcia do produkcji miałyby ruszyć już latem. Wiadomo jednak, że nie będzie to prosta kontynuacja perypetii mieszkańców Wilkowyj w postaci kolejnego, pełnego sezonu, a dwie produkcje nawiązujące do fabuły "Rancza". "Wszystko jest jeszcze w fazie roboczych rozmów, więc z oczywistych powodów nie mogę zbyt wiele mówić. Zdradzę tylko, że rozmawiamy o mini-serialu i filmie fabularnym, które byłyby osnute wokół "Rancza"' - zdradził w rozmowie z wymienionym serwisem Maciej Strzembosz.