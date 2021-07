Wiedzieli o tym tylko najwięksi fani "Rancza". Piękny widok

To tam kręcono "Ranczo"

TVP Info postanowiło odpowiedzieć na to pytanie. Na ich twitterowym profilu pojawiło się nagranie wsi, w której kręcono "Ranczo". "Rynek, sklep, kościół, plebania i przystanek autobusowy usytuowany w pobliżu sklepu, który w serialu 'Ranczo' stanowi miejsce kontaktu Wilkowyi z resztą świata" - zaczęli. "Zdjęcia do filmu i serialu kręcone były w kilku miejscowościach, głównie jednak we wsi Jeruzal" - czytamy.