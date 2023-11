Zagrała w hitowym serialu sprzed lat. Teraz komentuje jego rosnącą popularność

W ostatnim czasie amerykański serial o prawniczym środowisku na Manhattanie ponownie stał się niebywale popularny. Wszystko to za sprawą trafienia do oferty Netfliksa, gdzie dociera do ogromnej liczby odbiorców. Ponowny sukces produkcji skomentowała nawet jego była gwiazda, księżna Sussexu Meghan Markle.