Rodzina ingerowała w serial. Meghan nie mogła powiedzieć pewnego słowa

- Pamiętam, że był problem z jedną kwestią z dialogu. Powiem, o co chodziło. Rodzina mojej żony, kiedy ma do omówienia temat, który może być drażliwy, sięga po słowo "poppycock" [z ang. bzdura, androny - przyp. red.]. Powiedzmy, że chciałabyś zrobić coś, czego twój mąż zrobić nie chce, ale chciałabyś to przynajmniej przedyskutować, a dyskutując o tym, nie łapałabyś go za słówka. Wtedy stwierdziłabyś: "To bzdura" - wyznał.