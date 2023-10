"W garniturach" przeżywa renesans popularności. Dobra wiadomość dla fanów: serial powróci

Nowy serial ze świata "W garniturach": co o nim wiemy?

Jak podaje Deadline, showrunner oryginału Aaron Korsh pracuje nad kontynuacją opowieści dla studia NBCUniversal. Trwają negocjacje co do warunków umowy, ale traktowane są one jak priorytet. Niektórych fanów zasmuci jednak pewnie wiadomość, że nowa produkcja nie będzie spin-offem, rebootem ani bezpośrednim rozwinięciem oryginału. Co więc tak naprawdę o niej wiadomo?