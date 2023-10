Najlepszy serial wszech czasów. Będziecie zaskoczeni

Miejscem akcji "W garniturach" jest fikcyjna nowojorska kancelaria prawnicza. Lubiący ryzyko i trudne decyzje adwokat Harvey Specter (Gabriel Macht) zatrudnia wyróżniającego się fotograficzną pamięcią i ponadprzeciętną inteligencją Mike'a Rossa (Patrick J. Adams). Jego jedyną wadą jest to, że nie ukończył Harvardu, co stanowi warunek konieczny do zatrudnienia w firmie. Bohater udowadnia jednak, że jak nikt nadaje się do pracy w prawniczym środowisku, a wkrótce wraz ze Specterem zaczynają tworzyć niezwykle skuteczny duet.